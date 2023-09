Stockholm - Abba-Star Agnetha Fältskog (73) hat am Mittwoch das Musikvideo zu ihrem neuen Lied "Where Do We Go From Here?" veröffentlicht. Der Animationsfilm zeigt eine junge Version der Sängerin in einer Art Traumwelt, zum Teil gekleidet in Outfits, die stark an ihre Zeit in der Popgruppe Abba erinnern.