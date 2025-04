Abitur am THG: Endspurt beginnt für 99 Schüler

Passieren kann immer was

Doch alles könne nicht geplant werden. Selbst wenn die Vorbereitungen wie am THG nach Plan verlaufen – „beim Abitur kann immer was passieren“. Kreutz berichtet zum Beispiel von Fehlern in Prüfungsfragen, die kurz vor dem Start noch entdeckt werden könnten. Je nach Schwere und je nachdem, wie rechtzeitig sie entdeckt werden, kann es zum Austausch der Fragen kommen oder kurz zuvor zu Ergänzungen. Dies gelte dann nicht nur für die jeweilige Schule, sondern kann viele betreffen.

Prüfungszeiträume länger geworden

Seit die Prüfungen bundesweit vergleichbarer werden sollen und damit Teile der Aufgaben vom Bund an alle 16 Bundesländer geliefert werden, sind laut Kreutz auch die Prüfungszeiträume länger geworden als noch vor einigen Jahren. So dauern die schriftlichen Prüfungen am THG vom 29. April bis zum 21. Mai. Die mündlichen Prüfungen folgen vom 30. Juni bis zum 9. Juli. Die Nachtermine vom 12. Mai bis zum 3. Juni liegen zum Teil noch im Prüfungszeitraum der Haupttermine. Und genau das Phänomen, dass es zu Nachprüfungen kommt, habe seit der Corona-Pandemie zugenommen, erklärt Kreutz. Die Gründe sieht er in einer Veränderung in der Wahrnehmung und im Umgang mit Erkrankungen. „Davor hat man mit einer Erkältung eher mal durchgezogen“, meint Kreutz. Vorteile haben die Abiturienten bei Nachprüfungen keine, außer drei Wochen mehr Zeit zum Lernen. „Was nur bedingt etwas bringt, wenn man vorher nicht gelernt hat, Aufgaben auf Abi-Niveau zu lösen.“