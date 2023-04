Abitur Drei Mammutwochen am Gymnasium

Bioprüfung zum Auftakt

Schon seit einigen Jahren wird nicht mehr mit dem Fach Deutsch begonnen. Die schriftlichen Abiprüfungen starten am Mittwoch an den allgemeinbildenden Schulen mit dem Fach Biologie. Sowohl an den allgemeinbildenden Schulen als auch an den Beruflichen Gymnasien findet erst in einer Woche, am 26. April, das Deutsch-Abitur statt. Und erst gegen Ende der Prüfungszeit, am 3. Mai, steht die Matheprüfung an – ebenfalls als Pflichtfach. Am 5. Mai endet die Prüfungszeit.

Welches Lieblingswahlfach die Schüler haben, schwanke von Jahrgang zu Jahrgang, lässt Matthias Kreutz wissen. Diesmal seien gleich zwei Physikkurse mit von der Partie; Sport sei indessen ein stärker nachgefragtes Abifach.