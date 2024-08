"Historischer Moment"

"Gemeinsam sind wir stärker und können uns in diesen schwierigen Zeiten aufeinander verlassen", sagte der australische Premierminister Anthony Albanese und sprach von einem "stolzen und historischen Moment für unsere beiden Länder". Tuvalus Regierungschef Feleti Teo bezeichnete das Abkommen als "bahnbrechend". Es sei das erste Mal, dass sich ein Land rechtlich verpflichtet habe, Tuvalu zu helfen. Beide Politiker nehmen derzeit am jährlichen Pazifischen Inselforum in Tonga teil.