Absage: Keine City-Flohmärkte in diesem Jahr

Dass Dieter Maier die City-Flohmärkte für dieses Jahr abgesagt hat, bedauert die Stadtverwaltung außerordentlich. Leider sei es trotz intensiver Vorgespräche nicht gelungen, den Veranstalter von der Notwendigkeit weiterer Sicherheitsmaßnahmen zu überzeugen, lässt die Verwaltung mittels Pressemitteilung wissen.

Das allerdings will Maier im Gespräch mit unserer Zeitung so nicht stehen lassen: „Was die Stadtverwaltung da behauptet, stimmt so einfach nicht. Es gab exakt ein einziges Gespräch. Und das dauerte 15 Minuten.“ Er habe sich deshalb schon bei der Stadtverwaltung beschwert.

Auflagen betreffen auch andere Veranstaltungen

Diese bittet derweil um Verständnis für die verschärften Sicherheitsauflagen. Wie alle Kommunen deutschlandweit sehe sich auch Rheinfelden angesichts der verschiedenen Vorfälle bei Großveranstaltungen gezwungen, die jeweiligen Sicherheitskonzepte kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls nachzubessern. „Leider haben sich die Zeiten geändert, und jedes neue traurige Ereignis zeigt uns, dass es keine 100-prozentige Sicherheit gibt“, lässt sich der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, Dominic Rago, in der Mitteilung zitieren. Um so wichtiger sei es, dass man alles tue, um die größtmögliche Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund setze sich die Verwaltung in enger Abstimmung mit der Polizei mit allen Veranstaltern von Großveranstaltungen zusammen, um die vorhandenen Konzepte weiterzuentwickeln. Ein besonderes Augenmerk gelte dabei den Zufahrtsstraßen. Die Hauptverkehrsachsen müssten besonders – gegebenenfalls mit Absperrungen und durch große Fahrzeuge – gesichert werden.