Danach schritt Klopp durch ein Spalier, den seine Spieler gebildet hatten. Dabei klopfte er sich mit der Hand aufs Herz, er zog seine schwarze Kappe, umarmte Kapitän Virgil van Dijk - und lief noch ein zweites Mal durch das Spalier.

"Ich bin so glücklich, ich kann es nicht glauben. Ich bin so glücklich über die Atmosphäre, über das Spiel, darüber, Teil dieser Familie zu sein, und über uns, wie wir diesen Tag feiern", sagte Klopp ins Stadionmikrofon. Dabei trug er einen roten Kapuzenpulli mit der Aufschrift "I'll never walk alone again" in Anlehnung an die Clubhymne "You'll never walk alone". "Es fühlt sich nicht wie das Ende an, sondern wie ein Start", ergänzte Klopp, der in seiner Rede immer wieder von Fangesängen unterbrochen wurde.