Tarife Warnstreik am BER: Keine Abflüge am Montag

Gerade erst gab es Warnstreiks bei der Bahn und an mehreren Flughäfen. Und schon am Montag geht es weiter. Diesmal ist der Hauptstadtflughafen BER betroffen. Am Montag soll es keine Abflüge geben.