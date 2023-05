Abschied Couragierte Erzieherin

Insgesamt fast 1400 Kinder begleitet

Christa Hoheisel begleitete bis zu ihrem Ruhestand 1996 fast 1400 Jungen und Mädchen durch die Kindergartenzeit. Am 1. Mai 1962 begann Christa Hoheisel ihre Tätigkeit als Leiterin des Fahrnauer Kindergartens. Anfang der 60er Jahre gab es noch sehr große Gruppen in den Kindergärten mit einer Größe von bis zu 60 Kindern. Bis zur Eingemeindung Fahrnaus 1971 war sie dort tätig und leitete den Fahrnauer Kindergarten auch über diesen Zeitpunkt hinaus als Leiterin aller städtischen Kindergärten. 1973 wechselte sie zum Kindergarten am Marktplatz. Nach strukturellen Änderungen, bei denen von einer Gesamtleitung abgesehen wurde, war Christa Hoheisel von 1981 an Leiterin der Kita am Marktplatz.

Die Kindergartenlandschaft veränderte sich, nicht allein hinsichtlich der Gruppengröße, sondern auch in Sachen Pädagogik, die einen situativen Ansatz bekam. Christa Hoheisel war es stets wichtig, dass Kinder ihre Sinneswahrnehmung schärfen, dass sie – weg von einer haargenauen Planung – hin zu „Lust, Spannung und Neugierde“ geführt werden, dass sie sich – auch ohne Eltern – ausprobieren können. Sie kritisierte, dass viele Kinder Süßigkeiten statt Zuwendung bekommen, dass sie vor den Fernseher gesetzt werden statt auf Bäume klettern zu können.