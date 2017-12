Abschied Elton John trauert um seine Mutter

London - Popstar Elton John (70) trauert um seine Mutter Sheila Farebrother. Er habe sie erst vor einer Woche gesehen, schrieb der britische Musiker ("Candle In The Wind") am Montag auf Instagram. "Reise gut, Mama. Ich danke dir für alles. Ich werde dich so sehr vermissen. In Liebe, Elton."

Zwischen den beiden hatte nach einem heftigen Streit jahrelang Funkstille geherrscht, sie hatten sich dann aber wieder versöhnt.

Farebrother hatte der Zeitung "Daily Mail" berichtet, dass ihr Sohn von ihr verlangt habe, dass sie den Kontakt zu zwei ihrer ältesten Freunde abbrechen sollte. Sie seien auch am Erfolg ihres Sohnes beteiligt gewesen. Zum 90. Geburtstag seiner Mutter hatte Elton John dann wieder Verbindung aufgenommen und ihr Orchideen geschickt.