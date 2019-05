Abschied Ex-König Juan Carlos geht endgültig in Rente

Am 2. Juni werde er sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen, teilte der Ex-Monarch in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. (51) mit.

In dem am Montagabend vom Königshaus veröffentlichten Schreiben erklärt Juan Carlos: "Ich denke, dass der Augenblick gekommen ist, um eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und mich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen." Er habe seit seinem 80. Geburtstag im vorigen Jahr über diesen Schritt nachgedacht. Am 2. Juni 2014 hatte der damalige Ministerpräsident Mariano Rajoy bekanntgegeben, dass Juan Carlos zugunsten seines Sohnes auf den Thron verzichten werde.