Abschied in Hausen: Voller Tatendrang in den Ruhestand

Karriere in der Verwaltung

Nach einer Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst, einem Studium zur Diplomverwaltungsfachwirtin, war Kiefer zunächst befristet als stellvertretende Kämmerin bei der Stadt Schönau angestellt. Dann war 1986 die Stelle als Hauptamtsleiterin in Hausen ausgeschrieben. „Mich hat dann jemand motiviert, mich zu bewerben“, erzählt sie. Doch so ganz ohne Komplikationen ging die Anstellung im Hausener Rathaus zunächst nicht vonstatten – denn damals galt noch die Residenzpflicht. Kiefer hätte also eigentlich nach Hausen ziehen müssen, erinnert sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch dies habe sie nicht erfüllt. Ihr Mann und sie wollten heiraten, im Oberen Wiesental wohnen bleiben und auch der erste Nachwuchs kündigte sich an. Und so begann sie am 1. Juli 1986 nur stundenweise im Hausener Rathaus, in der zweiten Reihe hinterm damaligen Hauptamtsleiter Martin Bühler. Dieser wiederum wurde 1999 zum Bürgermeister gewählt, womit Kiefer Hauptamtsleiterin in Vollzeit wurde. Und wie es sich in einer solch kleinen Gemeinde ergibt, übernahm sie über die Jahre hinweg viele weitere Aufgaben: Von Beginn an war sie für das Standesamt zuständig, traute viele Paare – und manchmal eine Generation später auch deren Kinder. Seit 1999 ist sie außerdem Vorsitzende des Gutachterausschusses, sie war Ratsschreiberin und arbeitete in allen Bereichen des Rathauses mit.

Auch kommunalpolitisch war Kiefer aktiv: Von 1994 bis 1999 war sie im Gemeinderat Aitern, von 2008 bis 2012 außerdem Bürgermeisterin der Gemeinde am Fuße des Belchens, wo sie im Weiler Rollsbach wohnt und aufgewachsen ist. Dies sei eine wertvolle Erfahrung gewesen: „Dadurch habe ich hier in Hausen immer mehr strategisch mitgedacht, gemeinsam mit dem Bürgermeister.“