Abschied in Karsau: Jürgen Räuber tritt ab

„So richtig ernst“ sei es um Jürgen Räuber dann im Jahre 2009 geworden, als er zum Ortsvorsteher gewählt worden sei, sagte Wenk.

Seit diesem Zeitpunkt habe sich Räuber noch stärker als ohnehin schon für die Belange des Dorfes Karsau eingesetzt. „Wörtlich erklärte er in Richtung Rheinfelden, dass man dies, das und noch vieles mehr mit Karsau nicht so einfach machen könne. Schließlich sind die Karsauer ja nicht auf der Brotsuppe daher geschwommen“, nannte Wenk ein schönes Beispiel für Räubers Rückgrat, wenn es darum gegangen sei, die Interessen des Dorfes in der Gesamtstadt zu vertreten. Der scheidende Ortsvorsteher habe sich in seiner 15-jährigen Amtszeit auch der kleinen und großen Themen und Probleme annehmen müssen und diese immer mit Ruhe und unter Beachtung des verwaltungsseitigen Handelns angegangen, fand Wenk weitere lobende Worte. „Aus einem aufrichtigen Markgräfler, denn Jürgen Räuber wurde in Müllheim-Feldberg geboren, und einem temporären Rhyfälder, auch dort wohnte er einmal, ist ein stolzer, eingesessener Karsauer geworden“, bilanzierte Wenk mit Blick zu seinem scheidenden „Chef“. „In den USA, insbesondere Dallas, hätte man ihn in Anlehnung an die gleichnamige Fernsehserie auf Englisch JR genannt, Jetzt ist er der JR von Karsau“, legte Wenk augenzwinkernd nach.