Stehende Ovationen erhielt Fachbereichsleiter Jürgen Sänger bei seiner letzten Gemeinderatssitzung. 27 Jahre lang war Sänger in der Stadtverwaltung in verantwortlicher Position tätig. Er vertrat den Bereich Ordnung und Bürgerservice sowie Kindergarten und Schule. Bürgermeister Dirk Harscher würdigte seinen Mitarbeiter als einen Fachbereichsleiter, auf den er sich immer hundertprozentig verlassen konnte. Aber irgendwann sei eben einmal Feierabend. Die offizielle Verabschiedung werde in feierlichem Rahmen Anfang Juli stattfinden, kündigte Harscher an. Sänger dankte dem Gemeinderat für den „fairen und guten Umgang“. Auch wenn man mal unterschiedliche Ansichten gehabt habe, seien immer gute Lösungen gefunden worden. Er habe viel gelernt und es sei ihm eine Ehre, „Teil Ihrer Gemeinschaft gewesen zu sein“. In Erinnerung werde ihm immer der respektvolle Umgang im Gemeinderat bleiben, sagte Sänger sichtlich gerührt. Er erhielt langen stehenden Applaus.