Abschied in Wiechser Kita Über 600 Kinder in der Entwicklung begleitet

Viele Initiativen angestoßen

Zuerst einmal führten die aktuell 48 Wiechser Kindergartenkinder in der voll besetzten Gemeindehalle das Theaterstück von der Vogelhochzeit auf. Im offiziellen Teil war es dann an Jürgen Sänger als Fachbereichsleiter, Daniela Seehöfer zu würdigen und zu verabschieden. Bürgermeister Dirk Harscher hatte dies schon am Vortag im Kindergarten getan. Daniela Seehöfer startete 1980 als Erzieherin im Anerkennungsjahr bei der Stadt Schopfheim, begann dann als Erzieherin in Fahrnau und wechselte 1983 in den Wiechser Kindergarten. Dort übernahm sie die Leitung zu Jahresbeginn 1986 – und blieb dies für die folgenden 37 Jahre, nur unterbrochen durch zwei Mal Mutterschutz-Zeit.

Dank der vielen Initiativen von Daniela Seehöfer sowohl im konkreten Kita-Alltag wie auch in der Organisation und Verwaltung sei die Kita Wiechs bestens aufgestellt und steche in ihrer Entwicklung hervor, sagte Sänger. Besonders erwähnte er die Einführung der offenen Arbeitsweise, aber auch die Wald- und Naturerlebnis-Wochen sowie den Fokus auf Bewegung.