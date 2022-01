Abschied Kindermusical-Autor Christian Berg mit 55 Jahren gestorben

Viel Fantasie und Liebe zum Detail

Hamburgs Kultursenator Carsten Brodsa (SPD) würdigte den Musicalmacher auf Twitter: "Christian Berg hat mit Leidenschaft, Witz und großer Ernsthaftigkeit besonders Kindern die Welt der Bühnen geöffnet und ihnen damit auch eine Stimme gegeben. Sein viel zu früher Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke. Er wird fehlen!"

Seine Arbeit war gekennzeichnet von viel Fantasie, Liebe zum Detail und starken Geschichten rund um Mut, Selbstbewusstsein und Toleranz. In der Szene genoss Berg einen hohen Stellenwert. Reich geworden ist er mit seinen Werken indes nicht. 2013 hatte er gar Insolvenz anmelden und Rechte an seinen Stücken verkaufen müssen. Es hätten immer nur die anderen das große Geld gemacht, für ihn selbst sei wenig geblieben, hatte er 2018 der dpa gesagt. "Ich habe mich auf die falschen Leute verlassen, wollte immer nur Kunst machen."

Kunst hat Berg bis zuletzt gemacht. "Die Schneekönigin", "Oliver Twist", "Vom Fischer und seiner Frau", "In 80 Tagen um die Welt", "Das Gespenst von Canterville" - Berg sprudelte nur so vor Ideen, stand zum Teil auch selbst als Schauspieler mit auf der Bühne. Für noch mehr gute Unterhaltung für Kinder und Jugendliche gründete er gemeinsam mit Paul Glaser 2017 seine eigene Musical-Company und war direkt mit dem Stück "Das Phantom von Opa" am St.-Pauli-Theater erfolgreich. Im Winter 2021 lief "Des Kaisers neue Kleider" nach einem Märchen von Hans Christian Andersen im Ohnsorg-Theater.

Zudem soll in wenigen Tagen (28. Januar) wie geplant Bergs nächste Produktion - "Das Hamburger Dschungelbuch" - auf die Bühne des First Stage Theaters Hamburg kommen. Es sei Bergs Wunsch gewesen, dass das Stück aufgeführt wird, sagte seine Agentin am Dienstag dazu. "Er hoffte, dass ihm zuliebe ganz viele Zuschauer kommen; um ihn zu ehren. Das würde ihn sehr freuen, hatte er gesagt."