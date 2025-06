Abschied: Mit Wehmut, aber auch Vorfreude

Berit Otterbach: Ich habe schon jede Menge Ideen im Kopf. Erst einmal werden wir aber rein gar nichts tun und uns entspannen, denn die vergangenen Monate waren voll mit Terminen. Künftig wollen wir auch mehr ins Kino, Theater und Museum gehen, denn das war auf dem Land und neben der Gemeindearbeit nur schwer möglich.

Werden Sie das Pfarrerdasein komplett an den Nagel hängen?

Ralf Otterbach: Inwieweit ich im Ruhestand noch meinen Beruf ausüben werde, wird sich zeigen. Wahrscheinlich werde ich in meiner neuen Heimat aber schon nach einer Gemeinde Ausschau halten, wo ich aushelfen kann und Gottesdienste halten werde. Ich war selbst immer froh um emeritierte Kollegen, die mich unterstützt haben.

Seit 2010 waren Sie in Ihrer „absoluten Wunschgemeinde“ – wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ralf Otterbach: Ich bin insgesamt zufrieden, es ist in dieser Zeit viel Neues entstanden und viele Menschen haben neuen Kontakt zur Gemeinde gefunden. Ich vergleiche das mit einer Wanderung, die uns nach vorne gebracht hat.

Ich bin auch dankbar für die Freiheit, die man mir geschenkt hat, um Gottesdienste und Events auch mal ganz anders zu gestalten. Ob Gospelgottesdienst, Sektgottesdienst oder Predigt unter freiem Himmel: Wir haben zahlreiche besondere Gottesdienste gefeiert, daran denke ich gerne zurück. Insgesamt schaue ich auf erfüllte 15 Jahre Pfarrdienst im Eggenertal und in Feldberg zurück. Mit insgesamt 1200 Gemeindegliedern sind wir nur eine kleine Gemeinde, dafür hatten wir ein sehr flexibles Angebot.

Berit Otterbach: Mir geht es auch so. Die Gemeindearbeit hat mir immer viel Freude bereitet. Anders als mein gelernter Beruf: Als Rechtspflegerin heißt es allein am Schreibtisch Akten bearbeiten, das war mir viel zu trocken. Als ich zusammen mit meinem Mann vor Jahrzehnten mit der Gemeindearbeit begann, wusste ich sofort: Das ist mein Ding. Ich habe gerne Kontakt zu vielen Menschen und keinerlei Berührungsängste. Und es war mir ein Bedürfnis, meinen Glauben, der mir in vielen Situationen meines Lebens geholfen hat, weiterzuvermitteln. Mein Mann und ich haben uns immer sehr gut ergänzt. Wir sind ein gutes Team.

In der Niedereggener Kirche findet am Sonntag, 22. Juni, 15 Uhr, die offizielle Verabschiedung von Pfarrer Ralf Otterbach statt. Links im Hintergrund ist das Pfarrhaus zu sehen, in dem die Otterbachs die vergangenen 15 Jahre lebten. Foto: Claudia Bötsch

Wo lagen Ihre Schwerpunkte?

Ralf Otterbach: Die Gottesdienste waren mein absoluter Schwerpunkt, auch gerne in besonderer Form. Alles, was mit Verkündigung zu tun hat. Reden von Gott war immer das Zentralste in meinem Pfarrdienst.

Berit Otterbach: In Niedereggenen war ich vor allem in der Frauenarbeit engagiert. Der Frauenkreis „Mittendrin“, den es seit 2012 gab, zählte zu Hochzeiten mehr als 20 Teilnehmer. Das war schön, ich hatte für unsere Treffen auch immer ein Programm vorbereitet.

Gab es auch negative Erfahrungen?

Berit Otterbach: Der Frauenkreis hat die Corona-Zeit leider nicht überstanden. Das liegt zum einen an der Pandemie selbst und den damit verbundenen Einschränkungen, allerdings auch daran, dass viele der Frauen bereits höher betagt waren.

Ralf Otterbach: Corona bedeutete für uns alle und sämtliche Bereiche einen heftigen Einschnitt. Das Gemeindeleben war bis dahin durchgehend gewachsen, durch die Pandemie gab es einen Bruch. Das zeigt sich nicht zuletzt bei den Gottesdiensten. Seit Corona hat der durchschnittliche Besuch etwas abgenommen. Allerdings ist er immer noch einiges höher als in meiner Anfangszeit.

Die Kirche ist im Umbruch. Seit 2024 gibt es den sogenannten Kooperationsraum „Markgräflerland 4“, dem neben ihrer Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg auch die Gemeinden Neuenburg, Schliengen und Auggen angehören...

Ralf Otterbach: Wir sind noch in der Findungsphase, bisher ist noch jede Gemeinde ziemlich autark. Künftig wird es aber immer wichtiger sein, dass noch viel mehr gemeinsam veranstaltet wird und die Gemeinden zusammenwachsen. Das braucht aber auch die Bereitschaft der Gemeindeglieder, sich zu bewegen – beispielsweise zum Gottesdienst, der nun nicht mehr im Heimatort, sondern einige Kilometer entfernt stattfindet.

Wie sehen Sie persönlich die Veränderungen im Zuge der neuen Strukturen?

Ralf Otterbach: Die Kooperation bringt durchaus Vorteile, beispielsweise, dass nun die Konfirmandenarbeit in Neuenburg konzentriert wurde, wo es mehr Mitarbeiter und geeignete Strukturen gibt. Das war für mich entlastend. Im Gegenzug habe ich die Taufen, Trauungen und Beerdigungen von Neuenburg übernommen, was mir ohnehin mehr liegt. Insgesamt ergeben sich mehr Möglichkeiten, wenn man über Gemeindegrenzen hinweg arbeitet und sich ergänzen kann. Negativ ist allerdings, dass eine solche Kooperation zwangsweise mehr Absprachen und Verwaltungsaufwand bedeutet – da bin ich doch froh, das alles nicht mehr an der Backe zu haben.

Was war Ihnen als Pfarrer wichtig? Was wünschen Sie der Gemeinde für die Zukunft?

Ralf Otterbach: Ich hoffe, dass ich die Menschen motivieren konnte, ihren Lebensweg mit Gott zu gehen und ich hoffe, dass sie diesen Weg mit Gott weitergehen. Und ich wünsche mir, dass die lebendige Gemeindearbeit weitergeführt wird und es in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden ausreichend Angebote geben wird. Die Kooperation wird immer wichtiger werden.

Berit Otterbach: Außerdem wird es nicht ohne Ehrenamtliche gehen, die dafür sorgen, dass das eine oder andere Angebot erhalten bleibt. Wichtig wäre es beispielsweise, dass sich künftig ein Gottesdienstteam um die Organisation kümmert und hin und wieder auch besondere Gottesdienste auf die Beine stellt. Zumindest bis zum Ende des Jahres steht der Gottesdienstplan mit Pfarrern aus dem Kooperationsgebiet. Auch wenn die Pfarrstelle im Eggenertal vakant ist, soll es regelmäßig Gottesdienste vor Ort geben – jeden Sonntag im Wechsel in einer der drei Kirchen in Niedereggenen, Obereggenen oder Feldberg.

Pfarrer Ralf Otterbach mit Rudi Rabe Foto: Claudia Bötsch

Viele Kinder kennen und lieben ihn: Was passiert denn mit Rudi Rabe – ihrem festen Begleiter bei Kinder- und Familiengottesdiensten? Ist er auch beim Abschiedsgottesdienst dabei?

Ralf Otterbach (schmunzelt): Beim Tschüss-Sagen im Niedereggener Kindergarten vor ein paar Tagen war er dabei. Mal schauen, ob er auch am 22. einen Auftritt hat. Jedenfalls kommt er mit ins Ruhrgebiet. Genauso wie unsere beiden Katzen.

ZUR PERSON

Ralf Otterbach

wurde im Jahr 1959 in Dortmund geboren und wuchs in Ennepetal (bei Wuppertal) auf. Mit seinen Eltern zog der gebürtige Westfale schließlich nach Staufen und wurde Teil der Badischen Landeskirche.

Er ist mit seiner Frau Berit Otterbach

verheiratet, das Paar hat fünf Kinder.