Abschied "Police Academy"-Schauspielerin Marion Ramsey ist tot

2015 spielte sie an der Seite von Steve Guttenberg in dem Science-Fiction-Film "Lavalantula - Angriff der Feuerspinnen" mit. Ihre letzte Rolle hatte sie laut dem Branchenblatt "Variety" 2018 in "When I Sing", einem in der Musikindustrie spielenden Film.

Ramsey wurde 1947 in Philadelphia, Pennsylvania, geboren. In den 1970er Jahren etablierte sie sich als Theater- und Filmschauspielerin. Mit Bette Davis spielte sie in dem Musical "Miss Moffat". Am New Yorker Broadway war sie in "Grind" und "Hello, Dolly" zu sehen. Ramsey engagierte sich auch stark in der Aufklärung über die Immunschwächekrankheit Aids.

