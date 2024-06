Bis heute also gibt es vieles, was den scheidenden Gemeinderat umtreibt im Städtchen. Angesichts seines langjährigen Einsatzes habe er dennoch entschieden, dass es Zeit für einen Schlussstrich sei, so Kiefer. Zugleich habe es an jungen Mitstreitern und, nach dem fehlenden Wählerzuspruch bei den vorigen Wahlen, letztlich auch an Motivation gefehlt, die Vereinigung weiterzutragen. In Nichtstun und Langeweile wird Kiefer dennoch nicht versinken: Mit seinen 71 Jahren führt er weiterhin seinen Elektrobetrieb, und rund um Haus und Garten in Fahrnau ist auch immer genug zu tun. „Zu viel freie Zeit bleibt mit sicher nicht“, schmunzelt er abschließend.