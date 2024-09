Offenbach - Jetzt kommt er also doch, der Herbst. "Sommerliebhaber sollten den Samstag unbedingt nochmals ausnutzen", rät Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst. Die Temperaturen steigen erneut auf hochsommerliches Niveau - auf 30 bis 33 Grad. Bereits in der Nacht zu Sonntag deutet sich im Westen eine Wetterumstellung an. Dichte Wolken kommen auf, am Morgen setzt Regen ein. Tagsüber ist es im Osten nochmals sonnig und sommerlich warm bis heiß.