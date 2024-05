Ein Amt mit zwei „Hüten“

Die Baden-Württembergische Gemeindeordnung habe diesem zwei „Hüte“ zugewiesen: den des direkt gewählten Oberbürgermeisters der Stadt und den des Chefs der Verwaltung. Sie kennt die Machtverteilung in Exekutive und Legislative nicht, sondern habe stattdessen eine differenzierte, an der Praxis orientierte Regelung für das Stadtoberhaupt gefunden.

Im Spannungsfeld der Kommunalpolitik

Foege stellte allgemeine Betrachtungen zur Kommunalpolitik an: Sie sei ein Spannungsfeld. In ihr gehe es nicht um Wahrheitsfindung, um Recht oder Unrecht, sondern um das Ringen um die beste Lösung für die Bürger und für die Stadt. Da hier verschiedene Zielvorstellungen aufeinandertreffen könnten, gehe es auch um das Einhalten demokratischer Spielregeln, auf Anstand und gegenseitige Achtung in Stil und Ton.