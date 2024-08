Abschied von Pfarrer Martin Schmitthenner: Integration liegt ihm am Herzen

Menschen begleiten

Seit 2014 ist das Ehepaar nun in Schopfheim. Und da wurde eines klar: Schmitthenner will Menschen begleiten: im Gottesdienst, in Gesprächen, bei Hochzeiten und Taufen, aber auch in schweren Zeiten wie bei Trauerfällen. Bei Gottesdiensten greift Schmitthenner als ausgebildeter Organist auch mal in die Tasten und lässt Bach hören, spielt aber auch auf seiner Handharmonika Volkslieder zum Mitsingen.