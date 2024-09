Abschied von Pfarrespaar Schmitthenner: Die Gemeinde im Tandem gestaltet

Tag des Abschieds

Im Gottesdienst kam durch die Kirchenältesten deutlich zum Ausdruck, wie sehr man das Ausscheiden der Eheleute bedauert – und dass diese sehr große Fußstapfen hinterlassen. Martin und Uschi Schmitthenner vermittelten in einer kurzen Sprechmotette ihre Beweggründe für den Abschied, ihren ganz natürlichen Zweifel an der Veränderung, aber auch die Zuversicht und Freude mit BLick auf die Zukunft. Martin Schmitthenner sagte: „Ich werde die Menschen vermissen, die Fragen an mich gerichtet haben, ich werde vieles vermissen, auch die Gemeindefeste.“ Dennoch freue er sich nach einem erfüllten Berufsleben auf Zeit für Hobbies. Auch vergrößere sich derzeit die Familie. „Alles hat seine Zeit, jeder Abschied und jeder Neuanfang. Manchmal war ich am Rand meiner Kräfte – und manchmal auch unterfordert“, so Schmitthenner in seiner Abschiedsansprache. Auch Ursula Schmitthenner reflektierte das „Jetzt loslassen“.