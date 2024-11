Abschied von Tennis-Legende Nadal-Mania in Malaga - "Möchte Woche genießen"

Wann ist es soweit?

Schon am Dienstag gegen die Niederlande? Oder erst im Halbfinale, womöglich gegen Deutschland? Oder sogar erst im Finale am Sonntag? Und spielt Nadal überhaupt noch mal? Oder geht seine Zeit als Ersatzmann zu Ende? "Wenn es keinen Sinn macht, dann werde ich der Erste sein, der das sagte", versprach Nadal, der in engem Austausch mit Spaniens Teamchef David Ferrer steht.

Bis zu einer Entscheidung wird jeder Auftritt Nadals ganz besonders unter die Lupe genommen. Jede Bewegung wird in Spanien genau analysiert. Die Nadal-Mania kennt fast keine Grenzen. Die spanische Tennis-Legende versucht, die letzten Tage seiner Karriere trotz des Hypes so gut es geht zu genießen. "Ich bin aufgeregt, einen langen und wunderbaren Teil meines Lebens zu einem Ende bringen", sagte Nadal. "Man muss akzeptieren, dass alles einen Anfang und ein Ende hat."

Nadal ist nach Roger Federer der Zweite der großen Drei, der sich in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. "Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde", sagte der Schweizer. "Danke, dass du mich in unserer Rivalität, die mich als Spieler am meisten geprägt hat, so oft an meine Grenzen gebracht hast", sagte der Serbe Novak Djokovic, der anders als Nadal trotz seiner 37 Jahre auch im kommenden Jahr noch spielen wird.