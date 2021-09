Abschiedsbesuch Macron empfängt Merkel zu Arbeitsessen im Elyséepalast

Unterdessen wird Macron sicher auch die noch offene Nachfolge von Merkel beschäftigen. Einerseits wird darauf geschaut, welche Koalition und welcher Kanzler oder Kanzlerin es am Ende in Berlin wird, andererseits sollten aus Sicht der Franzosen die Koalitionsverhandlungen nicht all zu lange dauern. Denn für den französischen EU-Ratsvorsitz braucht Frankreich Berlin mit einer operationellen Regierung, wie es hieß.

Merkels Abschiedsbesuch bei Macron steht unterdessen zu einem späteren Zeitpunkt an. Nach Angaben aus dem Elysée, ist dieser nach der Bundestagswahl in einem persönlichen Format geplant. Macron hatte in der vergangenen Woche schon die Kanzlerkandidaten der SPD und der CDU, Olaf Scholz und Armin Laschet, in Paris empfangen.

