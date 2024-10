Abschiedstournee: Howard Carpendale geht 2026 auf letzte Tournee

Ansprache für die Fans

"Jetzt nicht traurig werden", sagt Carpendale in einem Video. "Es wird meine letzte große Arena-Tournee." Es gebe zwar Leute, die glaubten, er habe "tausendmal Tschüss gesagt", so Carpendale. Das stimme aber nicht. Er habe nur einmal Tschüss gesagt. "Aber jetzt, wenn ich 80 bin im Jahr 2026, da habe ich mich entschieden, da hören zumindest Tourneen in dieser Form auf, wo wir reisen und 20 Hallen hintereinander spielen. Das ist danach vorbei."

Carpendale blickt auf 60 Jahre auf den Bühnen der Welt zurück. Die Abschiedstournee steht unter dem Motto "Let´s Do It Again, Again!". Begleitet wird er den Angaben zufolge von seiner 15-köpfigen Band, die das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch sechs Jahrzehnte mitnehme.