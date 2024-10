Abwerbeversuch erzürnt Bob-Ass Bericht: Heftiger Zwist zwischen besten deutschen Bobfahrern

Widersprüchlicher Held Die rettende Liste: Zum 50. Todestag von Oskar Schindler

Der Fabrikant Oskar Schindler war erst Nationalsozialist. Doch dann rettete er Hunderte Juden in der NS-Zeit vor der Ermordung. An seinen Nachlass in einem Koffer erinnert jetzt das Bundesarchiv.