ACAB-Pullover: Grüne-Jugend-Chefin lehnt Rücktritt und Entschuldigung ab

Nietzard hatte sich auf ihrem privaten Instagram-Kanal mit einem Pullover gezeigt, auf dem das Kürzel "ACAB" zu lesen war. Es steht für "All Cops Are Bastards". Zudem trug sie eine Kappe mit der kapitalismuskritischen Aufschrift "Eat the rich". Viele Grünen-Politiker reagierten empört, einige legten ihr auch den Rücktritt nahe.

"Nicht jeder einzelne Polizist ist ein Schwein"

Die Grüne-Jugend-Vorsitzende zeigte sich "überrascht" vom Sturm der Entrüstung. "Ich wollte nur eine lustige Instagram-Story machen. Jetzt, wo die Aufregung da ist, will ich gerne über meine systemische Kritik an der Polizei sprechen", sagte Nietzard. Zugleich betonte sie: "Nicht jeder einzelne Polizist ist ein Schwein." Sie sagte aber auch: "Viele Menschen, die nicht weiß sind, haben Angst, wenn ein Polizeiwagen vorbeifährt; und nicht mal jede zehnte Frau, die sexuelle Gewalt erfährt, erstattet Anzeige, weil sie Angst hat, dass ihr nicht geglaubt wird. Diese Menschen haben Angst vor einem Staat, der sie schützen soll."