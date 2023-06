Action-Spektakel "The Flash": Zeitreise-Epos mit Batman im Rentenalter

Viele Was-wäre-wenn?-Momente

Der Film nimmt das Thema dabei gekonnt auf die Schippe, etwa wenn Barry erschrocken feststellt, dass Eric Stoltz in "Zurück in die Zukunft" mitspielt, während Michael J. Fox die Hauptrolle in "Footloose" hat. (Stoltz war tatsächlich zunächst als Marty McFly gecastet worden, bevor Fox übernahm.) Doch damit nicht genug. "The Flash" überrascht mit zahlreichen genialen Was-wäre-wenn?-Momenten aus der langen Geschichte der DC-Comics und -Filme, die hier nicht verraten werden. Nur so viel: Ben Affleck und Michael Keaton sind nicht die einzigen bekannten DC-Gesichter in dem unterhaltsamen Film.

"The Flash" kommt über fünf Jahre später als ursprünglich geplant in die Kinos. Grund für die Verzögerung waren mehrere Wechsel auf dem Regiestuhl, die Corona-Pandemie und der Ärger um Ezra Miller (30). Miller machte mit gewalttätigen Ausbrüchen und anderen Skandalen viele Negativschlagzeilen. Eine Neubesetzung des Films war nicht mehr möglich, das 200-Millionen-Dollar-Spektakel einzustampfen war ebenfalls keine Option. Welche Zukunft Miller - hervorragend in der ungewöhnlichen Doppelrolle - in Hollywood hat, ist derzeit offen.

Michael Keaton mit grandiosen Actionszenen

Der 71 Jahre alte Keaton, der als Batman immer noch genauso cool ist wie 1989, stiehlt in "The Flash" allen die Show. Sein Comeback wurde von Warner Bros. im Vorfeld werbewirksam vermarktet, um einen Hype zu erzeugen. Der Kult-Batman liefert nicht nur wunderbar nostalgische Momente, sondern auch grandiose Actionszenen.

Während Keaton für die Vergangenheit steht, empfiehlt sich DC-Debütantin Sasha Calle für zukünftige Abenteuer. Ob der geplante "Supergirl"-Film mit ihr kommen wird, steht jedoch in den Sternen. Unter der Leitung von Filmemacher James Gunn ("Guardians Of The Galaxy") steht das DC Extended Universe, dessen gesamtes Potenzial bisher kaum genutzt wurde, vor einem Neustart. Als kreativer Kopf der DC Studios soll Gunn ein konsistentes filmisches Universum nach dem Vorbild des Marvel Cinematic Universe der Konkurrenz aufzubauen.

Dass DC Films das Risiko eingeht, noch einmal mit Miller zu arbeiten, ist zumindest fraglich. Die Zeit von Henry Cavill als Superman oder Gal Gadot als Wonder Woman ist laut Branchenmedien definitiv abgelaufen. Andererseits: Indem "The Flash" verschiedene Realitäten und Zeitstränge zu einem Multiversum verknüpft, eröffnet es Gunn und Co. für die Zukunft unendliche Möglichkeiten.

Andy Muschiettis originelles Zeitreise-Abenteuer zählt trotz einiger verzeihlicher Längen zu den besten DC-Filmen bisher. Inspiriert von der Comic-Reihe "Flashpoint", zeigt das witzige und stellenweise sogar tiefgründige und sehr emotionale Comic-Epos, was mit diesem Stoff auf der Leinwand möglich ist. Damit ist "The Flash" hoffentlich ein Vorbote für eine spannende DC-Zukunft.