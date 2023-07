Actionfilm "Mission: Impossible": Tom Cruise unaufhaltbar

Ethan Hunt oder James Bond?

Der atemberaubende Stunt, der in den Alpen spielt, aber in Norwegen gedreht wurde, erinnert an eine legendäre Szene aus dem James-Bond-Film "Der Spion, der mich liebte". Darin springt 007 auf Skiern von einer Klippe, bevor sich der Fallschirm öffnet.

Die Szene ist nicht die einzige Reminiszenz an die 007-Reihe im Film. Doch während der sechste Bond-Darsteller Daniel Craig seinen Agentenjob mit Anfang 50 nach fünf Filmen aufgegeben hat, bleibt Cruise mit 61 weiter als Ethan Hunt in Action und stürzt sich wie ein Besessener von einem waghalsigen Stunt in den nächsten. "Mission: Impossible - Dead Reckoning", der siebte der Reihe, ist nun sogar ein Zweiteiler. Und der Klippensprung ist nur eine von vielen aufwendig inszenierten Actionszenen.