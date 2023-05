Actionreihe Bei "Fast & Furious" steht Rom in Flammen

Neben Vin Diesel spielte Paul Walker in den ersten Filmen einen Undercover-Cop, bis der US-Schauspieler im November 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam. "Fast & Furious 7" war aber erst zur Hälfte abgedreht. Die Walkers Brüder fungierten als Doubles für den Verstorbenen, der fertige Film brach alle Rekorde an den Kinokassen und wurde zum erfolgreichsten Teil der Serie. Ein Schatten lag auf der Reihe, aber mit einer ganzen Riege neuer Gesichter wie Dwayne Johnson oder Jason Statham ging die schier unendliche Raser-Story weiter.

Ein Nero der Neuzeit vor dem brennenden Rom

Jetzt kommt mit "Fast & Furious 10" der neue Film des Franchise in die Kinos. Dieses Mal bekommen es Dom und sein Clan mit einem besonders perfiden Gegenspieler zu tun. Der Megaschurke Dante (Jason Momoa), Sohn eines brasilianischen Drogenbosses, dem Dom vor Jahren den Garaus gemacht hat, sinnt auf Rache. Der diabolische Psychopath will mit einer rollenden Riesenbombe Rom in Schutt und Asche legen. Wie ein Nero der Neuzeit steht er auf dem Balkon und schaut auf die Verwüstungen. Wie gut, dass Dom und sein Team das Bomben-Ungeheuer kurz vor dem Petersplatz im Tiber versenken konnten.