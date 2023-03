Adel Gelassenheit auf dem Wittenbergplatz vor Charles-Besuch

Berlin - Eher neugierige Gelassenheit als Königsbegeisterung ist am Donnerstagvormittag auf dem Markt am Wittenbergplatz zu spüren gewesen, kurz vor dem Eintreffen von König Charles III. und seiner Frau Camilla. "Was ist denn hier los?", fragte ein Mann einen anderen am Absperrgitter, das die Buden auf dem zentralen Platz Westberlins am KaDeWe abgrenzt und auch die Kunden vom Markt fernhält. "Na, der König kommt!", sagte der Wartende, der eigentlich auf dem Markt nur Hackepeter kaufen wollte, so wie jeden Donnerstag.