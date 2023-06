Adel Jordanien im Hochzeitsfieber: Kronprinz Hussein heiratet

Amman - Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah II. will an diesem Donnerstag seine Verlobte Radschwa Al Saif heiraten. Zu der glamourösen Hochzeit in der Hauptstadt Amman werden auch hochrangige Politiker, Royals aus den Königshäusern Europas sowie die amerikanische First Lady Jill Biden erwartet. Das Königshaus ließ den Tag zum Nationalfeiertag erklären, damit alle Menschen im Land an den zahlreichen Feierlichkeiten anlässlich der Trauung teilnehmen können. Nach Angaben des jordanischen Kulturministeriums beginnt die etwa anderthalbstündige offizielle Zeremonie um 16 Uhr (MESZ).