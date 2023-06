Adel Norwegisches Königspaar zu Besuch in Dänemark

Kopenhagen - Besuch unter skandinavischen Freunden: Norwegens Königspaar Harald V. und Sonja ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Dänemark eingetroffen. Das 86 Jahre alte Staatsoberhaupt und seine 85-jährige Gattin kamen am Donnerstag mit dem Königsschiff "Norge" in Kopenhagen an, wo sie Dänemarks Königin Margrethe II. (83) am Kai begrüßte. Der auf Krücken gehende Harald stolperte auf den Stufen kurz vor Margrethe, ehe ihm schnell wieder aufgeholfen wurde. Der Monarch war wenige Sekunden später erneut auf den Beinen und fing das kleine Missgeschick offenbar mit einem Späßchen auf. Er und Margrethe lachten herzlich, als sie sich umarmten.