Am Samstag wurden sie dort von ihren beiden Töchtern Kronprinzessin Leonor (18) und Infantin Sofía (17), abgelöst und flogen nach Mallorca zurück. Wann die Töchter nachkommen würden, war zunächst unbekannt, wie die Zeitung "La Razón" berichtete. Im Verlauf der Spiele wurde auch Altkönigin Sofía (85) in Paris erwartet. Sie war als erstes Familienmitglied in der königlichen Sommerresidenz Marivent auf Mallorca eingetroffen.

Zurück auf der Insel absolvierte Felipe über das Wochenende Vorbereitungen für eine Segelregatta, wie die Zeitung "Mallorca Magazin" berichtete. Und Letizia verlieh der Abschlussgala des Filmfestivals Atlàntida Mallorca Film Fest in Palma am Sonntagabend königlichen Glanz. Dabei überreichte sie Hollywood-Star Michael Douglas (79) den Preis Master of Cinema für sein Lebenswerk.