Adel Strahlender Prinz William grüßt zum britischen Vatertag

William, der am kommenden Mittwoch seinen 41. Geburtstag feiert, überraschte die Öffentlichkeit am Wochenende mit einem Interview, das er der "Times" gegeben hatte. Der britischen Zeitung verriet er, dass er sich noch stärker als bisher dem Problem der Obdachlosigkeit annehmen will. Er deutete an, dass er sein Grund- und Immobilienportfolio dazu nutzen will, Sozialwohnungen zu schaffen. Wie das genau funktionieren soll, wollte er aber noch nicht verraten.