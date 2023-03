Adel Vom Bundestag ins Ökodorf: Charles und Camilla in Berlin

König Charles III. trifft Scholz

Am Morgen will sich Charles zunächst in das Goldene Buch Berlins eintragen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Dieser hatte nicht am Staatsbankett am Vorabend teilgenommen - im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Angela Merkel (CDU). Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht auf dem Plan. Nach der Rede im Bundestag besucht der Staatsgast gemeinsam mit Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel. Damit endet der Besuch in der Hauptstadt.