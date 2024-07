Adelbergkirche Rheinfelden: Sanierung ist beendet

Die Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Behörden und der Kirchengemeinde wurde sowohl von Strenzl als auch von Werner Wohner, dem Amtsleiter des Rheinfelder Gebäudemanagements, gelobt. Die Stadt beteiligte sich zudem mit einer Spende von 50 000 Euro an den Baumaßnahmen, die gleiche Summe kam vom Bistum. Die restlichen 100 000 Euro musste die alt-katholische Pfarrgemeinde aus Rücklagen und weiteren privaten Spenden aufbringen. Noch fehlen Strenzl und seiner Gemeinde rund 20 000 Euro, vor allem für den Kaufpreis der Orgel. Deshalb werden weitere Spenden erbeten zugunsten des Kontos der alt-katholischen Pfarrgemeinde Hochrhein-Wiesental, IBAN: DE33 6845 2290 0077 0640 46.

Nachdem der Rheinfelder Gemeinderat am 4. Juli mehrheitlich seine Zustimmung zur Umbenennung der Adelbergkirche in „St. Jakobus am Adelberg“ gegeben hat, wird am 20. Juli in einem feierlichen Festakt Harald Rein, emeritierter Bischof der Christkatholischen Kirche der Schweiz, die Weihe der Kirche vornehmen. Strenzl erwartet zu der um 14.30 Uhr beginnenden ökumenischen Feier rund 180 Personen, von denen 100 in einem Zelt unterkommen können.