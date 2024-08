Adele in München: Adele verlobt? Popstar macht Andeutungen auf der Bühne

Wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist, wiederholt Adele die Frage eines Fans "Will you marry me?" ("Wirst du mich heiraten?") auf der Bühne - und beantwortet sie mit: "Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate" - dazu hebt sie ihre linke Hand, an der ein Ring zu sehen ist. Der Rest ihrer Antwort geht im Jubel unter. Zu hören ist nur noch "ich schätze das".

Für Adele wäre es die zweite Ehe

Ob die Andeutung ernst gemeint war, blieb unklar. Die Deutsche Presse-Agentur bemühte sich um eine Bestätigung. Die Anfrage beim Management des britischen Superstars blieb zunächst unbeantwortet.