Adelhausen/Maulburg: Radwegbau beginnt im März

Von den vier Baufirmen, welche ein Angebot abgegeben hatten, erhält die Firma Schleith aus Steißlingen als günstigste Anbieterin mit einem Angebotspreis von rund 2,25 Millionen Euro den Zuschlag. Insgesamt werden sich die Kosten für den Radweg auf etwas mehr als 3,3 Millionen Euro belaufen. Dies sei deutlich günstiger als in der letzten Kostenberechnung kalkuliert. „Das Gute daran ist außerdem“, betonte Obert mit einem breiten Lächeln, „dass es die Gemeinde dabei keinen Cent kosten wird.“ Die Kosten für den Radweg trägt komplett das Land Baden-Württemberg.

Hoffen auf Verlängerung

Was aber geschieht mit den anderen Radwegprojekten? Eberhardt sieht die Verbindung zwischen Rheinfelden und Wyhlen als dringlichste Maßnahme an. Der Realisierung am nächsten scheint momentan die Verlängerung der Trasse Maulburg-Adelhausen von dort nach Minseln. „Kann man dies nicht auch einer kommunalen Projektführung unterstellen?“, wollte Rainer Vierbaum (CDU) wissen. Die Radwegprojekte seien abhängig von der Kategorie der an ihnen entlangführenden Straßen. Deshalb sei ein Radweg von Adelhausen nach Minseln in der Zuständigkeit des Landkreises, lautete die Antwort, und Eberhardt ergänzte: „Man kann nur darauf hoffen, dass das entsprechende Planfeststellungsverfahren jetzt zügig vorangetrieben wird.“