Adelhausen: Naturkindergarten in Planung

Im „Hungerich“ werden zwei Aufenthaltswagen samt zwei dazugehörigen Kompost-Toiletten mit Pump-Fundamenten aufgestellt. Es gibt ansonsten keine Erschließung der beiden Flurstücke. Im Pachtvertrag mit den Eigentümern steht, dass das Grundstück im Falle der Auflösung des Naturkindergartens wieder in den Originalzustand gebracht werden muss.

Die zwei Aufenthaltswagen verfügen über eine Holzterrasse, im Inneren befindet sich jeweils ein Holzofen. Dazu berichtete die Ortsvorsteherin, dass die Aufenthaltswagen analog zu dem Waldkindergarten in Nordschwaben sind, weil man da „gute Erfahrungen gemacht“ habe. Das Gelände in Adelhausen wird eingezäunt, ungefähr so wie auch das Areal des „Zwergehüslis“ im Ortskern.