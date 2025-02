Adelhausen: Vorfreude auf neuen Radweg

Der Radweg entlang der L139 von Adelhausen bis Maulburg wird eine Länge von 3720 Meter haben und 2,50 Meter breit sein, wobei an jeder Seite ein Bankett von 50 Zentimetern ist. Der Radweg kommt von Minseln her und beginnt auf Adelhausener Gemarkung bei der Abfahrt L139, links in Richtung Dorfeingang/Adlergarten. Das Stück von Minseln bis zum Anschluss in Adelhausen läuft über die Trägerschaft des Kreises. Der weitere Verlauf des Radweges von Adelhausen bis zum Endpunkt Maulburg bleibt auf der linken Seite. Auf Gemarkung Maulburg (beim Steinbruch) ist eine starke Kurve. Aus diesem Grund wird die Autostraße etwas nach rechts verschoben. Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen findet an der Böschung statt, so zum Beispiel bei den Aussiedlerhöfen. Silvia Rütschle ist froh, dass das Thema mit den Landeigentümern „gut und schnell über die Bühne ging“. Beteiligt waren auf der Strecke bis Maulburg 78 Landeigentümer, davon 38 auf Gemarkung Rheinfelden.