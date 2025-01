Adipositas-Selbsthilfe: Den Menschen sehen, nicht das Gewicht

Petra Brefleck und Gudrun Krause nicken, als Trefzer ihren Lebensweg schildert. Auch sie kennen das Thema Über- oder Mehrgewicht, wie sie es nennen. Krause hält im Gespräch mit unserer Zeitung eine Hose in die Höhe, in die sie einst hineinpasste und die sie bis heute als Mahnung an sich selbst aufgehoben hat: „Da möchte ich nie wieder hineinpassen.“

Niederschwelliges Angebot

Immer mit dabei: Maskottchen „Miss Belly“ Foto: Adrian Steineck

Denn: „Selbsthilfe bei Adipositas heißt nicht, dass man sein Leben nicht mehr genießen darf oder dass man nicht auch einmal schwach sein kann“, sagt Krause. Im Gegenteil: Durch die Gewichtsabnahme gewinne man wieder an Lebensqualität. „Mein Leben ist bunter und – im wahrsten Sinne des Wortes – leichter als früher“, schildert Beate Trefzer ihre Erfahrung. Zugleich werde die Selbsthilfegruppe auch nicht ausschließlich von Menschen besucht, die abnehmen wollen. „Wir haben Teilnehmer von Anfang 20 bis Anfang 70, und es sind Menschen dabei, die kaum, leicht oder deutlich adipös sind“, legt Krause dar. „Auch wenn jemand von sich sagt, dass er zwar übergewichtig ist, aber damit gut lebt, ist er willkommen.“