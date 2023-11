Advent in Lörrach: Weihnachtsmarkt in Innenstadt soll ab 30. November noch attraktiver sein

Das wird geboten

Es wird auf einen bunten Mix aus Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Gastronomie und Spezialitäten gesetzt. Auch das Kirchenzelt der evangelischen Kirchengemeinde steht vom 1. bis 3. Dezember wieder. Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt laut Ankündigung durch ein ausgewähltes Kulturprogramm, beispielsweise von der städtischen Musikschule und dem Motettenchor. Auf dem Alten Marktplatz stehen 32 Hütten und das Kinderkarussell, am Hebelpark werden 17 Hütten stehen und zwischen den beiden Orten neun Hütten.

Rahmendaten

Geöffnet

ist der Weihnachtsmarkt bis zum 10. Dezember montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Eröffnungstag, 30. November, ist der Weihnachtsmarkt von 15 bis 20 Uhr für Besucher offen.

Am Nikolaustag

um 17 Uhr sind OB Lutz und der „Nikolaus“ am Hebelpark und verteilen kleine Geschenke an die anwesenden Kinder. Auch die Alemannen Chapters werden am Samstag, 9. Dezember, gegen 15 Uhr für den guten Zweck auf ihrer Spendentour am Lörracher Weihnachtsmarkt haltmachen.