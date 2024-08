Adventskalender: Drei Schulen profitieren

Bei mehr als 30 Grad im Schatten – und sicherlich noch vier Wochen vor dem Eintreffen der ersten Lebkuchen in den Supermarktregalen – mutet das Thema „Weihnachten“ zwar noch ein wenig befremdlich an. Doch auf der Suche nach weiteren Unterstützern beschäftigen sich Mirko Schneider und Bernhard Greiner vom Freundeskreis des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) mit ihren Mitstreitern schon jetzt mit dem Advent. Wie bereits in den Vorjahren gibt es im Dezember wieder eine Spendenaktion, bei der zahlreiche Gewinne winken.