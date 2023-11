Adventsmarkt in Bürchau Im Garten herrscht weihnachtliche Stimmung

Fotoobjekt Alpakas

Auch die Alpakas aus Wies, die in einem Gehege am Rand des Adventsmarkts waren und genüsslich ihr Heu verzehrten, waren ein heiß begehrtes Fotoobjekt des Marktes. Die Alpakaprodukte konnten zudem direkt von den Besitzern erworben werden, so der Verein weiter.