Adventszeit: Weiler Weihnachtsmarkt bringt den historischen Stadtkern zum Funkeln

Mit dem Weihnachtsmarkt wird in Weil am Rhein die Adventszeit eingeläutet. Bald ist es wieder so weit: Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Lindenplatz in Alt-Weil in ein anheimelnd glänzendes Weihnachtsdorf mit traditioneller Kulisse. Wie der Veranstalter, die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus GmbH (WWT) mitteilt, wird anlässlich des Weihnachtsmarkts von Freitag, 29. November bis Sonntag, 1. Dezember, ein vielfältiges Angebot an insgesamt 40 Ständen zu finden sein.