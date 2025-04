Klingbeil sieht "Foulspiel" gegen Merz

Klingbeil sagte zu der Diskussion: "Das ist übrigens auch ein Foulspiel gegen Friedrich Merz, wenn solche Debatten in der Union gestartet werden, kurz nachdem er mit uns einen Koalitionsvertrag ausgehandelt hat." In der Union seien offenkundig noch nicht alle in dem Modus angekommen, das Land gestalten und regieren zu wollen.