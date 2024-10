Ärger um Felswand in Wieslet: Bringt eine Betonwand die Rettung?

Geduld ist gefragt

Inzwischen hat der Wiesleter eine entsprechende Anfrage beim geotechnischen Institut in Weil am Rhein gestellt. Antwort: Kurzfristig ist das Gutachten wegen Überlastung nicht machbar. Eigentümer und Bauordnungsbehörde müssen sich also noch etwas gedulden.

„In der Zwischenzeit werde ich zusammen mit der Firma Gutmann versuchen, die voraussichtlichen Kosten abzuschätzen, damit ich in der Folge den entsprechenden Betrag bei der Bank anfragen kann“, bleibt Scherer nicht untätig. Am Monatsende will das Landratsamt den nächsten Zwischenbericht.