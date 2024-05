Der Ärztemangel am Hochrhein – vor allem im Bereich der Allgemeinmedizin – wird für die Bevölkerungi mmer mehr zum Problem. Hoffnung macht da die Gemeinschaftspraxis Gartenstraße in Wyhlen, die am Donnerstag eine neue Weiterbildungsassistentin zur Fachärztin für Allgemeinmedizin begrüßen durfte: Ute Heiler. Sie ist in Grenzach-Wyhlen aufgewachsen und auch hier zur Schule gegangen. Nach ihrer Elternzeit wechselt Heiler vom Kreiskrankenhaus Lörrach nun in ihre Heimatgemeinde.