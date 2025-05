Ein Bagger ist bei Arbeiten an einem Weidweg am Fluß Birs abgerutscht und in Aesch (Baselbiet) im Gewässer gelandet, berichtet die Kantonspolizei Basel-Land. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 40-jährige Baggerführer mit Arbeiten am Weidweg, beschäftigt. Bei dem Versuch die Position des Baggers zu ändern, rutschte dieser das Bachbord hinunter und landete im Fluss. Der Baggerführer konnte den Bagger alleine verlassen und durch Anwesende des Zivilschutzes geborgen werden. Der Baggerführer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ins Spital gebracht. Der rund zwei Tonnen schwere Bagger musste durch ein Abschleppunternehmen aus der Birs geborgen werden. Aus diesem Grund wurde die Autobahn A18 kurzzeitig gesperrt. Ebenfalls stand die Feuerwehr im Einsatz. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Zahlen, heißt es von der Polizei.